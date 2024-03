Lee Kang-in valide la rotation de Luis Enrique au PSG

Ce dimanche, le PSG recevait le Stade de Reims pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Dans un match animé, les deux équipes se sont quittées sur un match nul (2-2).

Titulaire dans le couloir droit de l’attaque du PSG, Lee Kang-In a été l’un des joueurs les plus dangereux du côté des Rouge & Bleu contre Reims cet après-midi. L’international sud-coréen a montré une belle complicité avec Achraf Hakimi. Il s’est aussi procuré plusieurs occasions sans pour autant réussir à tromper la vigilance du gardien rémois. Les Parisiens ont concédé le match nul (2-2), le troisième de suite en Ligue 1. Pour PSG TV, l’ancien majorquin est revenu sur ce partage des points et sur l’envie de l’équipe de renouer avec le succès en championnat.

« Nous devons continuer à travailler dur »

A voir aussi : Hernandez regrette les erreurs individuelles du PSG

« Avant le match, nous savions que ce serait un match difficile. Nous nous étions préparés à prendre les trois points, mais nous n’y sommes pas parvenus et je ne pense pas qu’il y ait d’autre solution. Nous devons continuer à travailler dur pour prendre les trois points au prochain match de Ligue 1. La rotation ? Tous les joueurs essaient de s’améliorer chaque jour, de donner le meilleur d’eux-mêmes pour pouvoir jouer le week-end et à chaque match. Je pense que c’est très important, il y a beaucoup de concurrence dans cette équipe et je pense que tous les joueurs essaient de s’améliorer chaque jour et de tout donner pour pouvoir jouer. »