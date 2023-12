Ce soir, en clôture de la seizième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lille. Dans un match qui a eu du mal à s’emballer, le club de la capitale a concédé le nul dans les dernières secondes de la rencontre (1-1).

Avec les défaites de Nice et Monaco, le PSG aurait pu prendre sept et neuf points d’avance sur les deux équipes. Dans un match pauvre en occasion, le PSG avait réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé sur penalty, son seizième but de la saison. Mais dans les dernières secondes de la rencontre, le PSG a arrêté de jouer et a laissé Lille égaliser dans les toutes dernières secondes du match. Présent en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique est revenu sur cette désillusion et sur ses choix dans sa composition, dans des propos relayés par Le Parisien.

Son sentiment après le match

« (Il marque un long temps de réflexion). Je ne sais pas si on peut parler de frustration. On a fait un match très complet pendant 80 minutes, on a perdu le contrôle dans les 10 dernières minutes, on n’arrivait pas à sortir du pressing de Lille. Mais c’est le football, il ne dure pas 80 minutes. On savait que ce serait un match très difficile, Lille est une bonne équipe, elle défend bien, un peu comme nous. On repart avec un nul. Plus que de la frustration, ça fait mal. »

Le changement de système

« Oui c’était un changement en fonction du jeu, car on va occuper des espaces de fonctions différentes selon l’adversaire. On a joué contre un adversaire qui défend un peu pareil que nous. On a réussi à générer des situations de contrôle. Les 80 premières minutes étaient très bonnes, mais ensuite, on a plus su faire le bon pressing, il faut toujours savoir comment occuper les espaces. »

Pourquoi insister avec Mbappé en 9 et pourquoi il n’a pas célébré son but ?

« La seconde question ce n’est pas pour moi mais pour Kylian. Pour la première, je l’ai déjà dit plusieurs fois : la seule différence à chaque match est de savoir qui va l’accompagner ? Soit sur les côtés soit plus dans l’axe. Vous pouvez me poser cette question des millions de fois, ce sera toujours la même réponse. »

A voir aussi : Ugarte regrette le manque de réalisme du PSG face à Lille

Les choix fait ce soir peuvent-ils être reconduits à l’avenir ?

« Je pense qu’on a pas encore dit quelque chose ce soir, la pelouse a empêché les deux équipes de faire un meilleur match. Après chaque minute, une minute, 10, 70 ou 90 qu’un joueur va jouer ce sont des informations pour nous que nous allons utiliser pour la suite. Je ne connais pas le futur mais comme le match à Dortmund, ce soir va nous servir pour la suite. Nous avons l’objectif de lutter pour tous les titres. »

Le positionnement de Zaïre-Emery

« Avec la balle, on voulait avoir un joueur qui occupe le couloir intérieur, un joueur qui serve d’appui. Vitinha et lui ont beaucoup changé de position, j’ai vraiment bien aimé. Sans le ballon, il devait faire les efforts d’un latéral droit. Défensivement, c’est le meilleur match de la saison. »

Pour PSG TV, le coach parisien a souligné le très bon match défensif de son équipe. « Nous avons fait un grand match sur un plan défensif contre une très bonne équipe de Lille. Nous n’avons quasiment pas souffert lors des 80 premières minutes mais un petit manque de contrôle et la pression de Lille ont fait que nous avons fait match nul. C’est dommage mais il faut jouer les matches jusqu’à la dernière seconde. C’est un résultat qui ne rend pas forcément justice au match que l’on a fait, mais c’est ainsi. Il nous reste un match avant la trêve hivernale, mais l’objectif reste le même : prendre les 3 points qui permettraient de nous maintenir 5 points devant notre premier adversaire. Il faut continuer à s’améliorer, tenter de prendre des points, bien jouer, bien attaquer, bien défendre. Tout ce qui nous rendra plus fort pour la partie « clé » de la saison. »