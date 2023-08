Dans sa quête de renforts offensifs, le PSG a coché le nom de Randal Kolo Muani durant ce mercato estival 2023. Cependant, l’Eintracht Francfort devra pouvoir se retourner rapidement afin de palier le potentiel départ de l’attaquant Français.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani aurait fait part de son souhait de quitter le club à sa direction, à en croire les dernières informations de la presse. En effet, nos confrères d’RMC Sport ont avancé ces derniers jours un intérêt réciproque entre l’ancien attaquant du FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Cependant, le dernier vainqueur de l’Europa League aura légitimement son mot à dire et espère trouver un remplaçant à son avant-centre avant de pouvoir le libérer. Selon les informations de Sport 1, média allemand, l’Eintracht Francfort souhaiterait récupérer une indemnité de 100 millions d’euros minimum dans cette opération. En plus du financier, le club de Bundesliga souhaiterait piocher dans les rangs parisiens en attirant Hugo Ekitike. Si ce dernier n’est pour le moment pas enclin à un départ, le bouchon qui se forme sur le front de l’attaque parisienne pourrait lui faire changer ses plans. De son côté, le PSG, avec une offre intéressante, serait prêt à se séparer de l’attaquant acheté au Stade de Reims pour 28,5 millions d’euros au cours du mercato estival 2022. Le numéro 44 du club de la capitale serait également sur les tablettes du Borussia Dortmund, toujours selon Sport 1.

🚨 BREAKING : Randal Kolo Muani a annoncé à ses dirigeants qu'il voulait quitter Francfort cet été !



Le joueur est ciblé par le PSG et l’intérêt est réciproque. Paris devrait se positionner sur le joueur après avoir finalisé l’arrivée de Gonçalo Ramos 🔥🇫🇷



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/J8AcASHWBS — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 4, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Nos confrères d’outre-Rhin avancent également que l’Eintracht Francfort souhaite se préparer au plus tôt au potentiel départ de Kolo Muani afin d’éviter de faire monter en flèche les prix sur le marché des transferts, en se retrouvant dans l’obligation de recruter.