L’OGC Nice, comme lors du match en Ligue 1 entre les deux équipes en décembre dernier, a privilégié son jeu défensif afin de ne pas laisser le moindre espace au PSG. Une solution qui a marché puisque les Niçois ont éliminé les Rouge & Bleu aux tirs au but ce soir en huitième de finale de Coupe de France (0-0, 5 t.a.b à 6). Mario Lemina a aimé la prestation de son équipe.

« C’est à l’image de notre match en Ligue 1 contre eux. On a essayé de faire la même chose en essayant d’avoir de meilleures transitions. On a pu voir que l’on avait plusieurs bonnes contre-attaques que l’on a mal jouées. C’est vrai qu’ils sont très très forts, ils ont joué leur football mais on a été solide et ça s’est joué aux penalties, relate Lemina au micro d’Eurosport 2. C’est la chance entre guillemets et aujourd’hui on a eu un grand Marcin Bulka qui avait à cœur de jouer ce match-là. Et on le remercie encore.«