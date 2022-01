Galtier : « Éliminer le PSG, c’est toujours difficile »

L’OGC Nice a créé l’exploit d’éliminer le PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France lors de la séance de tirs au but (0-0, 5 t.a.b 6). Christophe Galtier n’a pas caché que son équipe avait souffert ce soir mais a aimé sa prestation.

« C’est une belle performance, il faut l’apprécier à sa juste valeur. Éliminer Paris c’est toujours difficile, avoue le coach niçois au micro d’Eurosport 2. Après, il faut quand même rester lucide. On a joué un PSG très affaibli, un effectif très affaibli pour différentes raisons. Mais j’ai aimé ce qu’on a proposé mais garçons même si en deuxième mi-temps sur leurs temps forts on a beaucoup souffert. Mais je crois que l’on avait la possibilité de jouer beaucoup mieux nos coups offensifs. On a su faire le dos rond quand Paris a accéléré et notamment sur la deuxième période.«