L’émouvant discours de Marquinhos aux supporters du PSG

Lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, Marquinhos est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du PSG. Avec un 436e match, il a effacé les tablettes Jean-Marc Pilorget. Ce dimanche soir, le capitaine parisien a été honoré à l’issue de la victoire parisienne contre Lyon. Il a tenu un discours très émouvant.

Arrivé au PSG en 2013 à l’âge de 19 ans, Marquinhos est encore un joueur du PSG onze ans après. Capitaine parisien depuis le départ de Thiago Silva en 2020, le défenseur central (29 ans) est entré un peu plus dans l’histoire des Rouge & Bleu en devenant le joueur le plus capé de l’histoire avec 438 rencontres. Ce dimanche soir, à l’issue du large succès du PSG contre Lyon (4-1) en clôture de la 30e journée de Ligue 1, l’international brésilien a été honoré par le club. Il a reçu un trophée pour concrétiser son record et a reçu une standing ovation des supporters présents au Parc des Princes. Au centre de la pelouse, Marquinhos a tenu un discours très émouvant.

« La fierté, l’honneur de porter ces couleurs ont toujours été là »

« C’est incroyable. C’est une soirée avec beaucoup d’émotion pour moi. J’avais 19 ans en arrivant. Ce trophée, c’est la plus grande fierté pour moi. Je veux remercier le président, qui a eu confiance en moi depuis le premier jour. Je remercie aussi tous mes coéquipiers durant ces onze années. Le PSG, c’est ma vie. Tous les entraîneurs que j’ai eus, les gens du staff qui ont travaillé dur. Une pensée pour Monsieur Jean-Marc Pilorget, qui a eu ce record longtemps. C’est un honneur, une grande fierté. Porter ce maillot, c’est une responsabilité énorme. Rentrer dans l’histoire, c’est une grande fierté pour moi. Les supporters sont magnifiques. Depuis le premier jour dans ce club, je n’ai jamais rien lâché. J’ai toujours donné 100% sur le terrain. Je n’ai jamais triché. Les supporters ont toujours été là. Nous, les joueurs professionnels, on n’est pas parfaits, on n’est pas toujours à notre meilleur niveau. Mais je pense que la fierté, l’honneur de porter ces couleurs ont toujours été là. Les supporters reconnaissent ça. C’est pour ça qu’il y a de l’admiration réciproque. »

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG en démonstration face à l’OL (4-1)

« Sur le terrain, on va se donner à 100% pour accomplir nos objectifs »

Le capitaine du PSG s’est ensuite penché sur la fin de saison excitante des Rouge & Bleu. « On a une fin de saison avec de beaux objectifs à aller chercher. Le championnat est là, c’est au vert. On va aller chercher ce titre. La finale de Coupe de France est là, on va aller la chercher. Et la Ligue des champions est là aussi, on va aussi aller la chercher. On a besoin de vous à 100%, comme aujourd’hui, avec une belle atmosphère. Tous les matchs à l’extérieur, on sent que vous êtes là, toujours avec nous. On vous remercie pour tous les efforts que vous faites. Et nous, sur le terrain, on va se donner à 100% pour accomplir nos objectifs. »