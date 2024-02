L’émouvant message d’Hugo Ekitike après son départ du PSG

Le dernier jour du mercato hivernal, Hugo Ekitike a rejoint l’Eintracht Francfort sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’attaquant a adressé un message émouvant au moment de remercier le club et ses supporters.

Après six mois sans jouer, Hugo Ekitike va enfin retrouver les terrains avec l’Eintracht Francfort. Lors du dernier jour du mercato hivernal, l’attaquant a rejoint le club allemand sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 30 millions d’euros. Placardisé au PSG depuis l’été dernier, il va donc pouvoir relancer sa carrière. Après avoir paraphé son contrat et être devenu officiellement un joueur du sixième de Bundesliga, l’ancien rémois a décidé d’adresser un message de remerciement au PSG et à ses supporters via ses réseaux sociaux.

A voir aussi : Kylian Mbappé adresse un message à Hugo Ekitike après son départ

« Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai porté ce maillot »

Hugo Ekitike a ainsi adressé un message d’au revoir émouvant. « Au revoir PSG. Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai porté ce maillot et toutes les émotions que j’ai éprouvé durant mon passage ici, je vous souhaite tout le meilleur. Allez Paris« , avec deux émojis ronds rouge et bleu. Arrivé au PSG durant l’été 2022, il aura eu du mal à s’imposer dans une attaque composée de très grandes stars. Après l’imbroglio sur le mercato estival 2023 où il aurait pu être intégré dans le transfert de Randal Kolo Muani, il n’était plus apparu dans les groupes concoctés par Luis Enrique, même s’il s’entraînait au quotidien avec ses coéquipiers. En un an et demi au PSG, il aura participé à 33 matches toutes compétitions confondues pour quatre buts et quatre passes décisives.