Lens / PSG – annoncez votre pronostic

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Lens en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Les Parisiens peuvent profiter des défaites de Nice et Monaco pour creuser son avance en tête du championnat.

Après sa victoire lors du Trophée des Champions contre Toulouse (2-0) et son large succès contre l’US Revel en 32es de finale de Coupe de France (0-9), le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir avec le déplacement à Lens dans le choc de la dix-huitième journée de championnat. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Mendes, Kimpembe, Skriniar, Tenas et Letellier, blessés, mais également sans Lee Kang-in, actuellement à la Coupe d’Asie, et Achraf Hakimi, qui dispute la CAN. Il pourra compter sur le retour de Fabian Ruiz, absent depuis un mois et demi après sa luxation à l’épaule.

À moins de deux heures de cette rencontre, comment sentez-vous cette rencontre entre les Lensois et le PSG ? Partagez votre pronostic dans la rubrique commentaires. Lors de son premier match de l’année 2024, le PSG s’était imposé 2-0 contre Toulouse lors du Trophée des Champions. Un score annoncé ici par Fernand Naudin, coridon, Perceval le gaulois et Niko. Bravo à eux !