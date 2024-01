Lens / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Lens en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Une victoire durant laquelle ont brillé Barcola, Mbappé et Donnarumma.

En clôture de la dix-huitième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Lens avec la possibilité de prendre le large en tête du championnat. En effet, avec la défaite de Nice contre Rennes plus tôt dans le week-end, les Parisiens avaient la possibilité de prendre huit points d’avance sur leur dauphin niçois. Et c’est chose faite, notamment grâce à une très bonne prestation de Bradley Barcola. Premier buteur du match, il a été le joueur le mieux noté dans Le Parisien (7,5) et l’Equipe (8). Le quotidien sportif explique : « Et dire que certains l’imaginaient loin dans la rotation parisienne cette saison… Ce fut un régal. L’ex-Lyonnais, après dix premières minutes pour jauger son adversaire, a tourmenté Frankowski dans des proportions considérables. Son sens du dribble – avec des feintes de corps dévastatrices – est un délice. Et conduit sur une action de 40 mètres à l’expulsion de Gradit (45e+3). Avant cela, il avait parfaitement ajusté Samba pour inscrire son 2e but en L1 avec Paris (30e). Une seconde période un peu moins spectaculaire. »

A voir aussi : Les louanges de Luis Enrique envers Bradley Barcola

Carlos Soler dans le dur

L’Equipe a également bien aimé le match de Gianluigi Donnarumma, qui a également obtenu un 8, de Kylian Mbappé (7), Manuel Ugarte (7) ou encore Danilo Pereira (7) et Ousmane Dembélé (7). De son côté, le Parisien a aussi donné la meilleure note à Kylian Mbappé (7,5) et a salué la rencontre de Manuel Ugarte (7), Danilo (6,5), ou encore Donnarumma (7). Les deux quotidiens s’accordent à dire que le moins bon joueur du PSG hier soir sur la pelouse du Stade Bollaert se nomme Carlos Soler. L’Espagnol est d’ailleurs le seul joueur à avoir été remplacé par Luis Enrique lors de cette rencontre. Il a obtenu un 4 dans l’Equipe et Le Parisien. « Transparent pendant la première demi-heure, le Valencian a longtemps été en dessous de ses compères du milieu Vitinha et Ugarte. Bien lancé dans l’espace, il tergiverse et gâche une belle occasion de but (39e) avant de tirer, en angle fermé, sur Samba (40e)« , indique le quotidien francilien.