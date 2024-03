Alors que Kylian Mbappé est une nouvelle fois au centre des attentions après son remplacement à la pause par Luis Enrique, l’entourage du joueur dégonfle ce début de polémique.

Depuis l’annonce de son départ à son président, au staff et ses coéquipiers, Kylian Mbappé n’a plus le statut de joueur indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Nouvel épisode en date, ce vendredi soir à Louis II face à l’AS Monaco (0-0). Déjà sur le banc face au FC Nantes puis remplacé en cours de jeu contre le Stade Rennais la semaine passée, le numéro 7 du PSG a cette fois-ci quitté ses partenaires à la pause, remplacé par Randal Kolo Muani. Si un petit pépin physique à la cheville a dans un premier temps laissé supposer à une précaution prise par Luis Enrique, les image du joueur tout sourire et en survêtement a rapidement fait lever les doutes. Surtout, le choix du joueur de suivre la seconde période depuis les tribunes aux côtés de sa mère et non avec ses coéquipiers sur le banc fait grandement réagir. De son côté, Luis Enrique a bien confirmé à l’issue du match qu’il s’agissait d’un choix de sa part : « C’est 100 % une décision de l’entraîneur. Je pense que, tôt ou tard, il faut que l’on s’habitue à jouer sans Kylian Mbappé. C’est ma décision et c’est une décision que je prends avec l’objectif, selon moi, d’obtenir le meilleur pour l’équipe. »

Kylian Mbappé depuis le 1/8e de finale aller de LDC (14/02) :



🪑 Nantes : 38 minutes jouées (en démarrant remplaçant)



⚽️ Stade Rennais : 65 minutes jouées



⚽️ AS Monaco : 45 minutes jouées



🗣️ Plus indiscutable ?! pic.twitter.com/hEY8aRuXKR — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 1, 2024

Mbappé concentré sur le match de Ligue des champions

De quoi rapidement faire grandir la polémique et le malaise qui entoure l’international français. Cependant, l’entourage du joueur a voulu calmer le jeu, comme le rapporte le journaliste Bruno Salomon. Contacté par le journaliste de France Bleu Paris, l’entourage de Kylian Mbappé a assuré qu’il n’y avait pas de polémique et que l’attaquant de 25 ans était focus sur le huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad ce mardi 5 mars. Concernant sa présence en tribunes lors du second acte, « il semblerait que ce soit un dirigeant parisien qui ait proposé au capitaine de s’installer en tribune », précise le journaliste.

De son côté, RMC Sport apporte aussi ses informations sur ce sujet. Depuis l’annonce de son départ, Kylian Mbappé semble être traité comme n’importe quel autre joueur de l’effectif. Si pour l’instant le joueur ne laisse rien transparaître, « il est évidemment difficile d’imaginer qu’il ne soit pas touché du tout, lui le grand compétiteur qui souhaite jouer dès qu’il le peut. » Mais dans le camp du joueur, on rejette toute polémique en expliquant auprès du média sportif : « On respecte les choix du coach et Kylian est lui pleinement concentré sur le déplacement à la Real Sociedad. Aucune polémique sur le fait qu’il soit en tribune. Il s’était douché et était en tenue et chaussures de ville. C’est un dirigeant du club qui l’a conduit de manière spontanée en tribune au sein de la délégation officielle du PSG. »