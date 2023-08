La grève de Kolo Muani passe mal au sein du club allemand. À quelques heures du match de barrage de Conference League, l’absence du Français ne passe pas inaperçu. Son coach Dino Toppmöller s’est exprimé.

En bon français, Randal Kolo Muani n’hésite pas à faire grève face aux promesses non-tenues. L’attaquant français a séché l’entrainement ne jouera pas ce soir face à Levski Sofia en barrage d’UECL. Une absence de poids pour Francfort qui se veut inflexible et prêt à jouer ce match même sans lui. L’entraineur allemand dit fermement: « Le club est plus grand qu’un seul joueur« . Dino Toppmöller considère cette situation comme « une grande chance » qui a permit au groupe et aux supporters de se souder. Il martèle que les joueurs présent ce soir « se déchireront pour l‘Eintracht Francfort » et voit ce match comme un défi qu’il a coeur de relever.