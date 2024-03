Leny Yoro est un des plus grands espoirs d’Europe. Tous les grands clubs se l’arrachent et le prochain mercato estival risque d’être mouvementé pour le jeune défenseur. Le Paris Saint-Germain s’était montré désireux de l’acheter hiver dernier. Une opération qui n’a pas eu lieu puisque le LOSC a voulu le conserver jusqu’à la fin de la saison.

« C’est pas le genre de joueur qui va te faire des roulettes »

Le Lillois partira cet été mais on ne connaît pas l’identité de son prochain club. Le Real Madrid fait aussi partie des prétendants pour l’accueillir. Le départ de Kylian Mbappé en Espagne cet été pourrait d’ailleurs inspiré Leny Yoro. Par ailleurs, le joueur de 18 ans s’est déjà frotté à l’attaquant du PSG cette saison en Ligue 1. Interrogé par Oh My Goal, il donne son avis sur les capacités de l’ancien monégasque. « Kylian Mbappé c’est un joueur super rapide. Tu dois toujours être attentif à ses appels, même dans la technicité. Voilà, il fait partie des meilleurs. C’est pas le genre de joueur qui va te faire des roulettes, des arcs-en-ciel, des choses comme ça. Mais il est super efficace techniquement », a déclaré le défenseur.

