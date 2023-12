L’Equipe offre ses César de la première partie de saison

La première partie de la saison 2023-2024 est terminée. Le PSG est leader de Ligue 1 et qualifié en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L’Equipe a dévoilé ses récompenses de mi-saison.

La saison 2023-2024 a vu sa première partie de saison se terminer le 20 décembre dernier avec la rencontre de la 17e journée de Ligue 1 entre le PSG et le FC Metz, au Parc des Princes (3-1). Durant cette trêve internationale, l’Equipe a décidé de dévoiler ses récompenses de mi-saison, avec les catégories des Césars, cérémonie qui récompense le cinéma français. Et dans ces récompenses, le PSG a bien été représenté. Pour le quotidien sportif, le meilleur film des six premiers mois du championnat de France a été la large victoire du PSG contre Monaco au Parc des Princes (5-2). « PSG-Monaco, match disputé le 24 novembre, a peut-être fait basculer la Ligue 1 puisque le club parisien, qui n’avait que 3 points d’avance sur son adversaire, a creusé l’écart et montré que son meilleur niveau était difficilement atteignable pour la concurrence nationale. Au-delà du score, et cette victoire 5-2, reste de ce choc le souvenir de grandes envolées, d’erreurs, d’un suspense qui s’en va avant de revenir pour, finalement, une fin attendue. »

Warren Zaïre-Emery meilleur espoir masculin

En ce qui concerne le meilleur acteur, la récompense a été décernée à Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG « est la star de la Ligue 1 et il sait se montrer à la hauteur du rôle. Meilleur buteur avec 18 réalisations, soit plus du double de son premier poursuivant, l’attaquant parisien est sans cesse capable d’illuminer l’écran avec des gestes de génie. Et même quand il ne fait pas de folies, il capte tout de même l’image, intriguant tout le monde lorsqu’il ne célèbre pas un but et s’installe au poste de numéro 9 sans vraiment l’occuper. » Sans surprise, le meilleur espoir masculin se nomme Warren Zaïre-Emery. « Même si Lenny Yoro, qui vient juste d’être majeur, s’est imposé au sein de la défense de Lille, tout comme Guillaume Restes dans le but de Toulouse ou, à un degré moindre, Eli Junior Kroupi dans la ligne offensive de Lorient, le milieu du PSG réussit des performances de très haut niveau sur la plupart de ses apparitions. S’il n’est pas encore seul en haut de l’affiche, sa progression va bientôt lui faire quitter le statut d’espoir pour devenir une star. » Le PSG repart aussi avec le prix du meilleur film d’animation avec le couloir droit Achraf Hakimi–Ousmane Dembélé, la meilleure photo avec l’accolade entre les frères Mbappé à l’issue de la rencontre contre Metz, première en professionnel pour Ethan.