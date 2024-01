L’équipe U19 du PSG surclasse Le Havre avec Mayulu et Mbappé

Ce dimanche après-midi, l’équipe U19 du PSG affrontait Le Havre dans le cadre de la 16e journée du championnat. Et les Parisiens se sont largement imposés (5-0).

Dans le cadre de la seizième journée du championnat de France U19, le PSG recevait Le Havre. Les joueurs de Zoumana Camara pouvaient compter sur la présence d’Ethan Mbappé et Senny Mayulu, titulaires après leurs entrées en jeu lors de la victoire des Rouge & Bleu contre l’US Orléans hier en seizièmes de finale de Coupe de France (1-4). Et la rencontre démarre très fort avec un but dès la deuxième minute par l’intermédiaire d’Ibrahim Mbaye (1-0, 2e). Les titis vont ensuite doubler la mise par l’intermédiaire d’Étienne Michut à dix minutes de la fin de la première mi-temps (2-0, 35e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur cette belle avance parisienne.

Le PSG provisoirement leader

Au retour des vestiaires, le PSG va devoir attendre la 66e minute pour voir Étienne Michut s’offrir un doublé et creuser encore l’écart (3-0). Les joueurs de Zoumana Camara vont encore s’offrir deux buts en deux minutes avec Mahamadou Sangaré (4-0, 76e) et Yoram Zague (5-0, 78e), qui était sur le banc de la rencontre entre Orléans et le PSG hier soir en seizièmes de finale de la Coupe de France. Avec ce succès, le PSG prend provisoirement la tête du groupe A du championnat de France U19 avec deux points d’avance sur Amiens, qui a vu son match contre Chambly reporté ce week-end. Les titis parisiens retrouveront le chemin des terrains avec un déplacement à Lille (6e du championnat) dimanche après-midi (14h30) dans le cadre de la 17e journée de championnat.