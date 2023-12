Le 3 janvier prochain au Parc des Princes se tiendra le Trophée des Champions entre le PSG et le Toulouse FC. Si la LFP sera organisatrice de la rencontre malgré le fait de la jouer dans l’antre des Parisiens, les supporters Rouge & Bleu devront donc partager leurs travées avec ceux du TFC.

Après de longues tractations pour savoir où se tiendra le Trophée des Champions, la LFP a tranché vendredi dernier et le Parc des Princes verra s’affronter le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. Si le match aurait dû être joué le 5 août dernier en Thaïlande, le promoteur local s’est rétracté en raison de l’état de santé du roi thaïlandais, Rama X. En ce sens, c’est le 3 janvier prochain que le TFC et le PSG auront l’occasion de garni leur armoire à trophées, avec ce qui devrait être le premier match de l’année civile 2024. La Ligue de Football Professionnelle, en tant qu’organisatrice, assure des conditions d’accueil identiques pour les deux clubs et leurs supporters. En ce qui concerne les fidèles du Parc des Princes, leur place devrait être assurée. En effet, les abonnés des tribunes latérales, Boulogne et Auteuil, auront accès à cette rencontre du Trophée des Champions par le biais de leur abonnement.

Si c’est ce qu’affiche pour le moment l’application « Mon Abo » du PSG, il faudra tout de même surveiller le paramètre finale et prendre en compte les supporters toulousains afin de savoir quelle organisation sera mise en place pour l’accueil de ces derniers.