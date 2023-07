Les adieux émouvants de Bitshiabu aux supporters parisiens

C’est officiel depuis ce matin, El Chadaille Bitshiabu est transféré au RB Leipzig. Le titi parisien y a signé un contrat de cinq ans et évoluera en Bundesliga la saison prochaine. Une décision importante pour le joueur, qui souhaite se développer dans une équipe qui lui donnera l’opportunité de jouer, mais aussi une décision difficile pour lui, après 6 années passées au Paris Saint-Germain. Le joueur a donc fait ses adieux au club et aux supporters, dans un post Instagram émouvant.

Le Paris Saint-Germain a pas mal recruté en défense en cette première partie de mercato estival 2023. Avec les arrivées de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez, ainsi que la présence de Marquinhos, Kimpembe ou encore Danilo, pas sûr qu’El Chadaille Bitshiabu aurait bénéficié de beaucoup de temps de jeu avec les Rouge & Bleu cette saison. C’est donc naturellement que le titi parisien a pris la direction du RB Leipzig, dans le cadre d’un transfert à hauteur de 15 à 20 millions d’euros, dans lequel le club de la capitale possède une clause de rachat prioritaire. Et pour cause, le club de l’écurie Red Bull a très souvent lancé des jeunes joueurs de formation française, aujourd’hui de niveau international : Ibrahima Konaté (2017), Dayot Upamecano (2017), Christopher Nkunku (2019), ou encore Mohamed Simakan (2021).

« Il est temps pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre«

El Chadaille Bitshiabu est arrivé dans le club de la capitale en 2017, et y a suivit sa formation, gravissant les échelons jusqu’à l’équipe première, avec qui il a signé un contrat professionnel en juillet 2022. Après six saisons au PSG, le joueur quitte la capitale et fait donc ses adieux au club, ainsi qu’aux supporters, via un post Instagram :

« Dur de trouver les mots pour vous dire au revoir 🙌🏾

Quand je suis arrivé au PSG en 2017 j’étais un adolescent de 12 ans qui avait des rêves plein la tête.

Au fil des années, j’ai pu grandir ici en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme.

Je souhaite remercier toutes les personnes du club, mes entraîneurs, les intendants, mes

coéquipiers, mais aussi et surtout vous les supporters.

J’ai pu réaliser l’un de mes rêves en remportant le titre de Champion de France à deux reprises avec mon club de cœur❤️💙

Il est temps pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière, mais soyez certains que jamais je ne vous oublierai.

PARIS EST MAGIQUE ✨ »