Pour la première fois depuis 2021, le PSG s’est qualifié en quarts de finale de la Ligue des champions. Il connaît désormais ses adversaires possibles à ce stade de la compétition.

Après une phase de poules difficile, où il s’est qualifié en deuxième position lors de la dernière journée grâce à son nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1), le PSG a hérité de la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dans une double confrontation maîtrisée, le club de la capitale s’est qualifié pour les quarts de finale de la Champions League, pour la première fois depuis 2021, grâce à deux succès (2-0/1-2). Hier, pendant qu’il se qualifiait en demi-finale de Coupe de France en battant Nice (3-1), les deux derniers billets pour les quarts de finale de la C1 se jouaient. Et ce sont l‘Atlético Madrid, qui a battu l’Inter Milan aux tirs au but (2-1 après une victoire 1-0 de l’Inter à l’aller, 3 t.a.b à 2), et le Borussia Dortmund, qui s’est défait du PSV Eindhoven (2-0 après un match nul 1-1 à l’aller) qui se sont qualifiés.

Trois Espagnols, deux Anglais, deux Allemands

Le PSG connaît donc ses sept possibles adversaires en quart de finale de la Ligue des champions, dont le tirage au sort aura lieu demain à midi. Les Parisiens pourront affronter Manchester City, le tenant du titre, le Real Madrid, le Bayern Munich, son bourreau de la saison dernière, l’Atlético de Madrid, le Borussia Dortmund, Arsenal et le FC Barcelone. Les quarts de finale se joueront les 9 ou 10 avril, pour l’aller et le 16 ou 17 avril pour le retour. À noter que le tirage au sort de demain midi sera intégrale. En effet, les affiches des demi-finales seront également tirées tout comme l’ordre de la finale. Alors quel adversaire souhaiterez-vous que le PSG tire demain ? Vous pouvez donner votre réponse dans l’espace commentaire ci-dessous.

Les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions