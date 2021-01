Mercredi soir, le PSG s’est fait accrocher (1-1) par des Verts vaillants à Geoffroy-Guichard. C’était la première sortie des Rouge & Bleu (plutôt violets) en 2021, le premier match sous les ordres de Mauricio Pochettino. Le journaliste Stéphane Bitton a souhaité dire ce qu’il avait aimé et ce qu’il n’avait pas aimé lors de ce match de Paris à Saint-Etienne.

“J’ai aimé la déclaration de Mauricio Pochettino, il a dit que quand on est Paris on se doit de jouer pour gagner et qu’il était déçu. Pas de langue de bois, pas de “j’ai vu de bonnes choses”, c’est bien. Le PSG devait gagner, il ne l’a pas fait, avec seulement trois jours d’entraînement. Sa déclaration va dans le bon sens en termes d’état d’esprit. J’ai bien aimé Marco Verratti, surtout sa première période où il a été un numéro 10. Il a les qualités techniques pour. Il s’est un peu usé en seconde période. Et le PSG a moins bien joué évidemment car il n’y avait personne pour prendre le relais. Moise Kean, il est toujours là pour marquer. C’est son 10e but avec le PSG. C’est la bonne affaire surtout que Mauro Icardi est porté disparu. Et enfin, Keylor Navas qui a été excellent. On le voit beaucoup, il est génial, mais c’est presque inquiétant. On le voit trop”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce matin. “Ce que je n’ai pas aimé maintenant. Déjà ce maillot grenat un peu pourri qui me rappelle le FC Metz de ma jeunesse et qui n’a rien à voir avec les couleurs du club. Je n’ai pas aimé Thilo Kehrer, je pense qu’il n’a pas le niveau pour jouer au PSG. Quand il a le ballon il me fait peur. Je n’ai pas aimé les absences de Gana Gueye qui coutent un but. Et enfin la discrétion récurrente de Kylian Mbappé, qui est assez inquiétante. Il ne va pas bien, il faut le dire. J’espère qu’il n’a pas déjà la tête ailleurs. On aura la réponse dans les semaines qui viennent. Il demandait des vacances, il en a eues. Il revient modestement. J’espère qu’il va pouvoir de nouveau porter le PSG.”