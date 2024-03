Les chiffres à retenir après le match nul du PSG à Monaco

Ce vendredi, le PSG et l’AS Monaco se sont quitté sur un match nul et vierge (0-0). Un nouveau match sans défaite à l’extérieur qui permet aux Rouge & Bleu d’établir un nouveau record dans leur histoire.

En ouverture de la 24e journée de Ligue 1, le PSG et l’AS Monaco se sont quittés sur un match nul (0-0) au Stade Louis II. Si la sortie à la pause de Kylian Mbappé occupe l’espace médiatique, les Rouge & Bleu ont réussi à allonger leur série d’invincibilité et ont notamment établi un nouveau record à l’extérieur, comme le rapporte le club parisien via son site officiel.

Donnarumma impérial

Avec ce résultat nul, le PSG a enregistré son 19e match sans défaite à l’extérieur en Ligue 1 (14 victoires, 5 nuls). « Le club de la capitale a ainsi établi la nouvelle plus longue série d’invincibilité de son histoire hors de ses bases dans l’élite (précédemment 18 en avril 2015-février 2016). » Dans l’histoire du championnat de France, seul l’Olympique Lyonnais fait mieux avec 21 matchs sans défaite loin de ses bases (entre mars 2005 et avril 2006). Les deux prochaines rencontres du PSG à l’extérieur en Ligue 1 auront lieu face au Montpellier Hérault et l’Olympique de Marseille.

Par ailleurs, les Rouge & Bleu restent sur une série de 19 matches sans défaites en Ligue 1 (14 victoires et 5 nuls). La cinquième meilleure performance de l’histoire du club derrière les 27 rencontres en 1993-1994 et 2015-2016, 26 matches en 1985-1986, et 20 rencontres en 2018-2019. Toutes compétitions confondues, cette série d’invincibilité s’étend à 20 matches sans défaite (14 victoires et 6 nuls) depuis le revers face à l’AC Milan (2-1) en Ligue des champions le 7 novembre dernier. Enfin, face à l’ASM ce vendredi, le leader du championnat peut grandement remercier son portier Gianluigi Donnarumma, auteur de plusieurs parades importantes (6 arrêts). Depuis le début de saison, le champion d’Europe 2021 « a évité 9,8 buts au club de la capitale d’après le modèle des Expected Goals cadrés subis d’Opta en Ligue 1 cette saison, soit le meilleur différentiel pour un gardien de l’élite cette saison », précise le PSG.