Ce mercredi, le PSG a conclu son année civile 2023 par une victoire devant son public face au FC Metz (3-1). Une rencontre qui a été particulière pour certains joueurs des Rouge & Bleu.

Le PSG termine son année 2023 en ayant rempli ses premiers objectifs. Après cette phase aller de la saison 2023-2024, le club parisien est premier du championnat avec une avance de cinq points sur l’OGC Nice et a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Si l’équipe de Luis Enrique est encore en rodage, ce succès face au FC Metz ce mercredi (3-1) va rester dans les mémoires de certains Parisiens. Via son site officiel, le PSG a partagé quelques statistiques après cette victoire face aux Messins.

Le PSG termine donc pour la 10e fois avec le titre symbolique de champion d’automne sur les 13 dernières années depuis la saison 2011-2012. Sur l’année civile 2023, le PSG est l’équipe qui a marqué le plus de points en Ligue 1 avec 81 unités. Les Rouge & Bleu n’ont perdu aucun ultime match d’une année civile depuis 13 rencontres. Le dernier revers remonte au 22 décembre 2010 sur la pelouse de l’AS Nancy Lorraine (2-0).

Un match spécial pour Kylian et Ethan Mbappé

Double buteur face aux Grenats, Kylian Mbappé a porté son total à 18 buts dans cette phase aller de Ligue 1, battant son précédent record de 13 réalisations (en 2018-2019, 2019-2020 et 2022-2023). C’est aussi la troisième fois que le numéro 7 du PSG termine l’année civile en étant meilleur buteur du club. « Il a inscrit 52 buts en 53 matches en 2023, il n’y a qu’en 2022 (56 buts en 56 matches) qu’il a été plus prolifique. » Avec ce doublé, le champion du monde 2018 égale le record de buts marqués au Parc des Princes, à égalité avec Edinson Cavani (110 buts).

Et lors de son 25e anniversaire, l’international français a reçu un autre beau cadeau. Pour sa première avec l’équipe professionnelle, son frère Ethan Mbappé (16 ans) a disputé ses premières minutes au Parc des Princes. « C’est la première fois depuis 1977-78 que deux frères jouent en match officiel pour le Paris Saint-Germain, après les frères Brisson. » Ethan Mbappé devient par la même occasion le 6e joueur le plus jeune de l’histoire du club, à égalité avec Bartholomew Ogbeche (16 ans, 11 mois et 22 jours).