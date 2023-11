Les chiffres de la victoire parisienne face à Monaco

Ce vendredi soir, le PSG a largement disposé de l’AS Monaco en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Retour sur ce précieux succès en chiffres.

Le PSG a assuré le spectacle en venant à bout de l’AS Monaco avec, en prime, un large score de 5-2 à la clé. Une partie qui a notamment permis aux avants rouge et bleu de soigner leurs statistiques respectives puisqu’ils sont cinq à avoir trouvé le chemin des filets : Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha et Randal Kolo Muani. Surtout, alors que la Ligue des Champions pointe le bout de son nez, un tel succès, même si tout n’a pas été parfait, permet aux hommes de Luis Enrique d’accumuler une confiance bienvenue.

Randal Kolo Muani, au bout du bout

Comme souligné par le PSG sur son site officiel, ce succès permet également au club de la capitale d’enchaîner une sixième victoire de rang – deuxième meilleure série des cinq grands championnats – et ce, avec, à minima, trois buts inscrits. Côté individuel, Kylian Mbappé a été décisif sur ses huit derniers matches disputés, club et sélection confondus, pour un bilan de 14 buts et 5 passes décisives. Pour sa part, Randal Kolo Muani est devenu le buteur le plus tardif de l’histoire rouge et bleu en championnat (95 minutes et 51 secondes).