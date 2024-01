Les chiffres de l’accord entre le PSG et Kylian Mbappé

L’été dernier, Kylian Mbappé a trouvé un accord avec le PSG pour renoncer à certaines primes pour jouer avec les Rouge & Bleu. Cette somme a été dévoilée par RMC Sport.

Lors de sa prolongation de contrat avec le PSG en 2022, Kylian Mbappé avait signé un contrat de deux ans plus une année en option. Cette dernière, seul lui pouvait décider de la lever. L’été dernier, il a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas la lever. Un conflit a alors éclaté, l’international français étant même mis à l’écart de la préparation estivale. Le PSG lui avait alors expliqué que soit il prolongeait, soit il était vendu, le club de la capitale ne souhaitant pas le voir partir libre. Après plusieurs semaines de conflit, les deux parties ont trouvé un accord. L’attaquant (25 ans) renonçait à des primes qu’il avait négocié lors de sa prolongation de contrat, et il pouvait rejouer avec les Rouge & Bleu.

A voir aussi : Kylian Mbappé sort du silence sur son avenir

Une somme restituée s’il prolonge

À l’issue de la victoire du PSG lors du Trophée des Champions, Kylian Mbappé s’est présenté en zone mixte et a évoqué son avenir, expliquant ne pas encore avoir fait de choix, même si ce ne devrait pas être aussi long qu’en 2022. Dans sa prise de parole, il a également évoqué cet accord avec Nasser Al-Khelaïfi, qui « peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important. » Comme Le Parisien dans son édition du jour, RMC Sport évoque une somme de 80 millions d’euros qui n’aurait pas garni le compte en banque du numéro 7 du PSG. Le média sportif, toujours comme le quotidien francilien, indique que si Kylian Mbappé décide de prolonger avec le leader de la Ligue 1, il se verrait restituer les sommes non versées jusqu’à présent. « Dans le cas contraire, le buteur les abandonnerait définitivement. Les discussions se poursuivent entre le joueur et le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Mais le mot d’ordre mercredi, c’était l’apaisement. Mbappé va communiquer sa décision quand il l’aura prise et son employeur, donc le PSG, en sera le premier informé« , conclut RMC Sport.