Le journal sportif madrilène AS rapporte ce mardi quelques calculs pour que le Real Madrid s’offre Kylian Mbappé (22 ans, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG). 1/Vendre des joueurs (Isco, Ceballos, Bale, Jovic, Marcelo ou Brahim) pour 100 à 150M€ car, comme le reste de la planète, le club merengue est en pleine crise économique. 2/Prendre un crédit. Car l’opération, si elle devait se faire, serait sur des bases de record. Or le record, c’est 222M€, la somme versée par le PSG au FC Barcelone en 2017 pour la clause libératoire de Neymar. Vu de Madrid, étant donné le contexte actuel, la valeur de Kylian Mbappé serait plutôt de 150M€. Mais s’il faut verser 200M€ pour un contrat de 5 ans, le lissage annuel de 40M€ reste supportable pour le Real Madrid. Donc pourquoi pas 200M€. Il y a aussi le salaire, pas un détail. Inchangé, il resterait à Madrid à la hauteur de 21M€/an net. Des départs de Bale (15M€/an) et Isco (7M€/an) permettraient de le payer sans gonfler la masse salariale, explique AS. Sans parler des revenus de la période post-pandémie. Le Real Madrid vise 800M€ de revenus avec un retour à la normale. Bref, pour le journal sportif espagnol, Kylian Mbappé qui rejoint le Real l’été prochain, c’est possible. Et puis, dans le scénario de AS, le PSG de Mauricio Pochettino pourrait profiter d’une vente de l’attaquant de 22 ans pour financer l’arrivée de joueurs en fin de contrat, mais à gros salaires, pas n’importe lesquels : Lionel Messi (33 ans), Kün Aguero (32 ans) voire Sergio Ramos (34 ans)…