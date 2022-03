Les cinq changements, bientôt une règle officielle

C’est l’organisation en charge des règles officielles du football qui l’a annoncé. En effet, l’International Football Association Board (IFAB) a confirmé dans ses changements de règles pour la saison 2022-2023 que « la modification provisoire permettant aux clubs de haut niveaux de réaliser cinq changements (avec un nombre limité de possibilités de remplacement) fait désormais partie de la règle 3« . Cette règle instaurée au moment de la crise sanitaire et faite également pour se calquer à la multiplication des matchs, passe donc de règle temporaire à définitive, selon le média espagnol Sport.

Par ailleurs, d’autres règles devraient s’ajouter. Dorénavant, le gardien aura le droit, lors d’un penalty, d’avoir un pied sur la ligne ou derrière celle-ci : « Auparavant, le gardien devait avoir au moins une partie d’un pied touchant la ligne de but au moment d’un penalty (soit isolé, soit intégré dans la séance de tirs au but). Par conséquent, dans le cas où le gardien avait un pied devant la ligne de but et l’autre derrière, cela était considéré comme une faute technique » précise Sport, en s’appuyant sur un rapport de l’IFAB. Ajouter à cela, on peut également noter une nouvelle règle qui indique qu’un membre du staff peut désormais être averti ou expulsé lors d’une séance de tirs au but. Enfin, une règle qui découle d’une légère modification de la loi 12 clarifie la position du coup franc lorsqu’un joueur quitte le terrain et commet une faute sur un acteur extérieur au rectangle vert, ceci sera donc sanctionné par un coup de pied arrêté à l’endroit où le joueur est sorti.