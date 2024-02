Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Comment Luis Enrique a préparé cette rencontre ?

Deux mois après s’être qualifié en huitièmes de finale de la Ligue des champions lors du dernier match de la phase de poules sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1), le PSG retrouve la compétions ce soir – au Parc des Princes – avec la réception de la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller. Ce mercredi matin, RMC Sport a dévoilé les coulisses de la préparation de cette rencontre de Luis Enrique. Comme le coach l’a expliqué devant la presse à plusieurs reprises, il veut réduire la pression au PSG quand les matches de Ligue des champions approchent. Avec ses joueurs, l’entraîneur parisien a voulu diffuser de la sérénité, avance le média sportif.

A voir aussi : LdC : Fabian Ruiz prône le calme avant PSG / Real Sociedad

Pas de grand discours

RMC Sport indique que le coach du PSG « n’a pas fait de grand discours pour mobiliser tout le monde avec le match continental. » De la même manière, il n’a pas bouleversé la préparation et n’a pas effectué de changements dans la routine de son groupe, avance le média sportif. Ce mercredi matin, les Parisiens sont attendus au Campus PSG pour le petit déjeuner commun. Ils se rendront tous ensemble au Parc des Princes, environ une heure et demie avant le choc en Ligue des champions. « Un habitué du centre d’entraînement du PSG décrit un groupe qui dégage une grande confiance. Les résultats sont bons et tous les feux sont au vert avant l’affiche face à la Real Sociedad. Pour faire simple, l’équipe francilienne travaille dur mais sans stress particulier. » RMC Sport conclut en expliquant que Nasser Al-Khelaïfi sera bien présent dans les tribunes du Parc des Princes ce soir.