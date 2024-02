Les coulisses de l’arrivée de Lucas Beraldo au PSG

Arrivé au PSG cet hiver en provenance de Sao Paulo, le recrutement de Lucas Beraldo a été réalisé après un long travail en amont de la part de Luis Campos.

A la recherche d’un défenseur pour pallier les absences longue durée de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, le PSG a rapidement mis la main sur un jeune en provenance du Brésil, Lucas Beraldo. Un profil qui correspondait aux demandes de Luis Enrique. Comme le rapporte Le Parisien, le jeune espoir brésilien était peu connu du grand public mais Luis Campos avait déjà repéré son profil depuis quelques temps. « Au cœur de l’hiver, le nom du joueur de Sao Paulo circule dans la coulisse parisienne. » Les Rouge & Bleu étaient dans la nécessité de recruter à ce poste en raison des longues absences de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes et de l’importante utilisation de Lucas Hernandez lors de la première partie de saison, alors que celui-ci revenait d’une grosse blessure à un genou.

Liverpool était aussi intéressé par Beraldo

Et rapidement, un portrait robot a été dessiné par Luis Enrique. Le technicien espagnol cherchait un défenseur capable d’amener du calme et de la tranquillité dans les matchs et aussi un joueur à l’aise techniquement pour ressortir proprement les ballons. « Une fois ce profil connu, Campos dresse une liste de trois noms, déjà scoutés par ses équipes, qui répondent aux critères demandés par le technicien et aux contraintes économiques », précise LP. Suivi par le dirigeant portugais depuis l’âge de 17 ans, Lucas Beraldo fait partie de cette short-list. Le conseiller sportif supervise les trois joueurs et il les rencontre personnellement. A son retour à Paris, Luis Campos présente les trois profils à Luis Enrique. Et le choix du technicien espagnol s’est porté sur l’international espoir brésilien.

Le conseiller sportif du PSG retourne ensuite en Amérique du Sud pour exposer à Lucas Beraldo ses arguments. Surtout que trois clubs surveillaient de près le Brésilien de 20 ans, dont Liverpool. Au final, le champion de France a les faveurs du défenseur. « Au total, entre le scouting vidéo et le scouting live, les recruteurs de Luis Campos et la cellule du PSG auront supervisé le joueur plus d’une vingtaine de fois avant que celui-ci ne s’engage dans la capitale », conclut le quotidien francilien. Le 1er janvier dernier, Lucas Beraldo s’est engagé jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu contre une somme de 20 millions d’euros. Le joueur de 20 ans est rapidement devenu un titulaire important sous les ordres de Luis Enrique (9 matches disputés dont 7 titularisations).