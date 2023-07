Les coulisses du retour à l’entraînement de Kylian Mbappé

Son avenir est au centre de toutes les attentions. Kylian Mbappé a fait son grand retour à l’entraînement ce matin au sein du « Campus PSG ». Comme l’explique Le Parisien dans ses colonnes, malgré la tension qui règne autour de lui, cette reprise s’est déroulée de manière très calme.

Une vingtaine de supporters devant les grilles pour accueillir Mbappé

Après un mois de vacances mais aussi après une tournée intensive à Miami, au Cameroun ou encore dans le Vaucluse, l’attaquant français a rechaussé les crampons en ce 17 juillet. D’autre internationaux ont fait leur retour comme Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Marquinhos ou encore Fabian Ruiz. Vers 10H15, Kylian Mbappé a fait son retour. Il a été accueilli par une vingtaine de supporters, annonce Le Parisien. Le média français ajoute que Gianluigi Donnarumma n’a pas pu aller au bout de sa séance de selfie et d’autographes avec les fans. Tout simplement parce que le média espagnol « El Chiringuito » lui a posé plusieurs questions sur l’avenir de son coéquipier.

L’attaquant français n’a pas perdu de temps et s’est soumis à une batterie de tests physiques et médicaux. Le joueur de 24 ans a pu notamment croiser la route de plusieurs coéquipiers tels que Keylor Navas, Achraf Hakimi et Neymar. Des vidéos ont pu montrer les retrouvailles en toute décontraction du Brésilien et du Français au sein des nouvelles installations. Trois heures après l’arrivée des deux joueurs, ils sont repartis après un shooting photo de 30 minutes.

La première séance collective de Luis Enrique interviendra ce mardi à 16h. Il aura l’occasion de découvrir l’intégralité de son effectif et pourra dessiner les premiers contours de cette nouvelle saison. À noter que Nasser Al-Khelaïfi viendra assister à l’entraînement. Il en profitera pour tenir un discours de bienvenue aux nouveaux arrivants. Le président précisera également que personne n’est au-dessus de l’institution PSG, indique Le Parisien.

