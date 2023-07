Les débuts réjouissants de la tournée au Japon du PSG

Pour poursuivre sa préparation à la saison 2023-2024, le PSG s’est envolé pour le Japon samedi. Un début de tournée positif pour les Rouge & Bleu.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG se rend au Japon pour une grande partie de sa préparation estivale. Arrivés sur le sol nippon samedi, les Parisiens ont dès leur arrivé pris le chemin de l’entraînement. Ils sont également conviés à des activités de promotion. Ce matin, certains joueurs des Rouge & Bleu, Vitinha, Milan Skriniar, Neymar, Warren Zaire-Emery et Kang-in Lee se sont rendus à la PSG House pour l’inauguration d’une boutique éphémère, qui restera ouverte pendant le séjour nippon des champions de France, dévoile RMC Sport. « Vitinha et Zaïre-Emery ont eu droit à une séquence dégustation lors de cet événement promotionnel. Les joueurs du PSG ont également pu échanger quelques instants avec des supporters japonais triés sur le volet. » Pendant que certains joueurs visitaient la PSG House, d’autres ont rencontré des jeunes de la PSG Academy située au Japon pour une petite session d’entraînement. « Ils ont pu échanger avec Ethan Mbappé, Cher Ndour ou encore Ismaël Gharbi et Layvin Kurzawa« , indique RMC Sport.

La rock star Neymar

Hier soir, l’entraînement du PSG avait été ouvert au public. Plus de 2000 personnes ont assisté à la séance d’entraînement des Parisiens. Et Neymar, véritable superstar au Japon a été chaudement applaudi lors de l’entraînement. Le Brésilien a été acclamé à chaque fois qu’il touchait le ballon. « La séance s’est déroulée dans une excellente ambiance et le choix des exercices a permis aux joueurs d’assurer le spectacle auprès des supporters. » Les Parisiens se sont entraînés ce matin (11 heures heure locale, 4h du matin en France) avant d’affronter Al-Nassr ce midi.

A voir aussi : Neymar très prochainement de retour sur les terrains