Le Paris Saint-Germain effectue sa tournée estivale au Japon et y prépare sa saison 2023/24, mais malheureusement tout ne peut pas se passer calmement. Le club de la capitale a décidé d’écarter Kylian Mbappé du voyage, provoquant ainsi une nuée médiatique autour des Rouge & Bleu. En interne, cette décision aurait également fait réagir, et créerait une ambiance tendue dans le groupe parisien. De plus, les récentes déclarations de Marquinhos sur le sujet n’auraient pas été appréciées par la direction, et notamment par Doha.

Kylian Mbappé a rejoint le loft du Paris Saint-Germain, contre toute attente, et est maintenant placé face à l’ultime pression du club de la capitale : prolonger ou partir cet été, sinon il sera écarté pendant le reste de la saison. Une décision qui beaucoup fait réagir dans la presse internationale et notamment française, dans laquelle le président de l’UNFP s’est exprimé à ce sujet et estime qu’il faut « permettre à Mbappé de s’entraîner normalement, probablement d’obliger le club à le faire jouer car sinon, ce serait un harcèlement. Cela deviendrait illégal sur le plan du droit du travail« . Si le numéro 7 parisien s’affiche heureux et s’est arrêté 3 fois de suite à la sortie de l’entraînement ces derniers jours, une offre pharaonique venue d’Arabie Saoudite est arrivée dans les courriers du club et le club en question, Al-Hilal, va entamer les discussions avec le clan Mbappé dans les prochains jours. Du côté japonais, quelques joueurs du Paris Saint-Germain, à l’occasion d’interview d’après match, ou de conférence de presse se sont exprimés à ce sujet, sans trop se mouiller pour autant. Le capitaine Rouge & Bleu, Marquinhos, estime que dans l’équipe : « On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j’espère qu’on aura une bonne solution pour qu’il puisse revenir et nous aider pour cette saison« . Ces déclarations, si bienveillantes soient elles, n’auraient cependant pas été appréciées en interne, et notamment dans les hautes instances du club à Doha, qui veut imposer son ton dans le dossier, et ces mots du Brésilien n’aident pas.

🚨 Au Japon, les joueurs parisiens sont tiraillés entre l'envie de soutenir Kylian Mbappé et la position de leurs dirigeants, selon un proche du groupe.



L'atmosphère au sein de l’équipe n'est pas vraiment légère



Ambiance étrange au pays du Soleil Levant

Cette information, sortie par Fabrice Hawkins pour RMC Sport, s’accompagne de plus amples détails sur l’ambiance générale dans le groupe qui effectue la tournée estivale du Paris Saint-Germain au Japon. Si Mbappé ne fait pas partie du voyage pour le Japan Tour, les traces indélébiles qu’il laisse dans le vestiaire ont, quant à elles, voyagé jusqu’au pays du Soleil Levant. Les coéquipiers du capitaine des Bleus sont « tiraillés entre l’envie de soutenir leur coéquipier et la position de leurs dirigeants« , d’autant plus avec la réaction de la direction quant aux mots de leur capitaine. D’après RMC Sport, « rien ne dit que Kylian Mbappé ne reviendra pas avec le groupe à moyen terme« , mais le scénario semble loin de se produire pour l’heure. Si le but de la tournée au Japon est de se préparer à la saison 2023/24, de libérer le jeu des joueurs et de permettre à Luis Enrique de trouver les hommes sur qui il pourra compter lors de l’exercice à venir, l’affaire Mbappé ne permet pas d’atteindre pleinement les objectifs du voyage.