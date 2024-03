Après un an et demi sur le banc de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a écourté son aventure phocéenne le 1er juillet 2022. Si les objectifs étaient remplis pour le technicien argentin, ce dernier ne parvenait pas à se projeter et ses ambitions n’étaient plus en adéquations avec les moyens de l’OM.

Après le passage d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille, c’est Jorge Sampaoli qui s’est emparé du banc phocéen. Le technicien aura passé un an et demi dans le sud de la France, et semble avoir apprécié le football du pays : « J’en garde un super souvenir. J’ai découvert le foot français, un foot très dynamique, différent de ce que je connaissais, avec cette façon collective de jouer que j’ai du appréhender dans ce pays. C’était un défi, et grâce aux joueurs que j’ai eu, j’ai connu une très bonne année« , a-t-il déclaré sur les ondes d’RMC dans l’émission Rothen s’enflamme. A cinq jours de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats et du Classique entre l’OM et le PSG au Stade Vélodrome, Jorge Sampaoli a été relancé sur les raisons de son départ de l’Olympique de Marseille, et a répondu franchement : « Simplement, comme je l’ai déjà dis, après avoir été vice-champion de Ligue 1 et qualifié en Ligue des Champions, ce qui était l’objectif, j’avais d’autres aspirations, j’ai senti que le club n’avait pas les moyens pour lutter contre le PSG, donc j’ai préféré, par respect pour le propriétaire, le président, j’ai préféré me mettre de côté. Je pensais que pour vraiment progresser, le club avait besoin d’un autre type de joueur, et le club n’était pas en condition pour me les apporter« .

Pour rappel, lors de son passage à l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli à affronter le PSG à deux reprises. Le 24 octobre 2021 au Vélodrome, les Phocéens étaient parvenus à faire match nul (0-0) face aux joueurs de Mauricio Pochettino. Une rencontre durant laquelle Achraf Hakimi avait été expulsé à la 57e minute. Le deuxième et dernier Classique de Jorge Sampaoli, le 17 avril 2022, s’est soldé par une victoire pour le PSG au Parc des Princes (2-1). Neymar avait ouvert le score pour les Rouge & Bleu (12e) avant de voir les Marseillais égaliser par le biais de Caleta Car (31e). Dans le temps additionnel de la première période, Kylian Mbappé avait redonné l’avantage aux siens sur penalty (45+5).