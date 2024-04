Demain soir (19 heures, Prime Video), le PSG se déplace à Lorient pour un match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Remplaçants contre Lyon, Dembélé et Mbappé pourraient retrouver le onze.

Dimanche soir, le PSG s’est largement imposé contre Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (4-1). Pour cette rencontre contre les Lyonnais, Luis Enrique avait décidé d’apporter quelques changements, avec notamment une attaque composée de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Marco Asensio et Bradley Barcola. Performants contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé étaient remplaçants et ne sont pas entrés en jeu sur la pelouse du Parc des Princes dimanche soir.

Manuel Ugarte de retour dans le onze ?

Selon Le Parisien, les deux internationaux français devraient être titulaires contre Lorient demain soir. Présents dès le coup d’envoi contre le FC Barcelone et Lyon, Warren Zaïre-Emery et Vitinha pourraient souffler contre les Merlus. Ils seraient remplacés par Manuel Ugarte et Fabian Ruiz. La dernière place au milieu se jouerait entre Kang-In Lee, Marco Asensio ou Carlos Soler, indique le quotidien francilien. Marquinhos, qui a été célébré à l’issue de la victoire du PSG contre pour son record de matches joués sous le maillot des Rouge & Bleu pourrait également commencer sur le banc. Laissé au repos contre Lyon, Nuno Mendes devrait retrouver une place de titulaire demain. Du côté de Lorient, Ayman Kari, le titi prêté par le PSG en Bretagne jusqu’à la fin de saison, devrait débuter dans le couloir droit de l’attaque.