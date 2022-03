Les dernières informations au sujet de Nasser al-Khelaïfi

Le PSG s’est fait piteusement éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Après avoir maîtrisé le match au Parc des Princes et les 60 minutes de la rencontre au Santiago Bernabeu, les Parisiens ont complètement sombré après le but égalisateur de Karim Benzema et l’erreur de Gianluigi Donnarumma.

Depuis cette élimination, beaucoup expliquent que de gros changements pourraient intervenir au sein du PSG cet été. Leonardo et Mauricio Pochettino seraient menacés, des joueurs devraient partir. On a aussi entendu que Nasser al-Khelaïfi pourrait quitter son poste de président. Ce dimanche matin, RMC Sport assure qu’à l’instant T, Nasser al-Khelaïfi n’est pas menacé. « Chez les plus hauts décideurs parisiens, on estime que Nasser al-Khelaïfi a beaucoup délégué ces dernières années au club et qu’il ne doit pas être tenu comme le principal responsable de l’élimination. » Une réflexion a bien été engagée sur les changements à apporter mais il n’y aura pas de précipitation.