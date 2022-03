Buffon et le manque de ruse de Donnarumma lors de Real / PSG

Gianluigi Donnarumma était titulaire mercredi soir lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSG. Irréprochable depuis le début de la saison, le portier italien a fait une erreur sur le premier but des Madrilènes, qui a complètement relancé les Merengue et fait sortir du match les Parisiens, qui estimaient que Karim Benzema avait fait faute sur l’ancien milanais. Idole du gardien parisien et ancien Rouge & Bleu, Gianluigi Buffon a pris la défense de son compatriote.

« Les erreurs comme la sienne sont utiles, je le dis parce que je le pense vraiment. Ces erreurs font partie de l’apprentissage, assure la légende italienne dans une interview accordée au Corriere dello Sport. Je suis sûr qu’elles n’auront aucune répercussion négative, aucun problème, et puis il a déjà montré qu’il avait la force nécessaire pour pouvoir surmonter des moments aussi délicats. Il est trop solide et structuré pour être conditionné par tout cela. Gigio est l’un des trois meilleurs au monde. Il est dans le top 3, avec Courtois et Neuer, pour être juste, sinon on va m’accuser d’être un partisan sans objectivité.«

Gianluigi Buffon qui indique également que le numéro 50 du PSG a manqué de roublardise dans son contact avec l’attaquant français. “Benzema a peut-être causé quelques problèmes, mais si l’arbitre avait sifflé la faute, cela aurait énervé le Real. J’ajouterais que si, hypothétiquement, Gigio était resté un peu plus lucide ou s’il avait possédé une certaine ruse, rester au sol aurait permis d’obtenir quelque chose. Il était honnête. En se relevant immédiatement, il a donné un signal clair à l’arbitre : impact non-pertinent.«