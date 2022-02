Erling Haaland sera l’un des dossiers chauds du mercato estival. L’attaquant norvégien (21 ans) – encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Dortmund – devrait quitter le BVB cet été. On parle d’une clause de départ de 75 millions d’euros. Ce samedi matin, Marca – via son journaliste José Felix Diaz – a réalisé un article sur l’avenir d’Haaland.

Selon les informations du quotidien sportif madrilène, les discussions entre l’entourage du joueur et le Real Madrid et le FC Barcelone se seraient intensifiées ces derniers jours. La balle est désormais dans le camp d’Erling Haaland qui devra faire un choix. Les deux clubs espagnols ne sont pas les seuls sur le dossier même si Marca explique que son avenir se dirige plus vers la Liga. Manchester City et le PSG sont aussi intéressés par l’attaquant de Dortmund, et ils ne sont pas des simples observateurs dans ce dossier conclut José Felix Diaz.