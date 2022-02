Mauricio Pochettino toujours dans le viseur de Tottenham ?

Mauricio Pochettino a rejoint le banc du PSG durant l’hiver 2021. Plus d’un an après son arrivée, on a du mal à voir sa patte sur le jeu des Rouge & Bleu. Cet été, des rumeurs d’un départ vers l’Angleterre ou le Real Madrid ont fleuri. Des rumeurs qui sont revenues lors du mercato hivernal. Mais l’entraîneur argentin est resté.

Mais pas sûr qu’il soit encore l’entraîneur du PSG la saison prochaine, lui qui a un contrat qui court jusqu’en 2023. Ce samedi matin, le Telegraph explique que l’ancien défenseur central serait la priorité de Tottenham en cas de départ d’Antonio Conte, qui serait déjà en froid avec ses dirigeants. Des discussions pourraient même bientôt débuter avec Daniel Levy, le président des Spurs, avec qui il a gardé des bonnes relations.