Les dernières infos sur le dossier Mbappé de Fabrizio Romano

Annoncé sur le départ depuis l’été dernier, Kylian Mbappé entretient toujours le mystère sur son futur. L’élimination du PSG en Ligue des Champions mercredi dernier n’arrange pas les affaires de la direction parisienne. Dans l’émission YouTube FIVE, Fabrizio Romano fait le point sur les dernières infos autour de l’éventuel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Fabrizio Romano a décrit une atmosphère « positive » du coté du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé. Florentino Pérez travaille sur le dossier depuis l’été dernier et le club est très confiant pour une signature gratuite du joueur. Le club souhaite ainsi faire de lui la nouvelle face du club, et ce dès la saison prochaine. À Madrid, on considère l’attaquant français comme « le prochain Galactique du club », déclare Fabrizio Romano. Toujours selon le journaliste italien, le contrat du Real Madrid est déjà prêt. C’est désormais à Mbappé de décider de son avenir.

On le sait, le PSG a offert beaucoup d’argent pour faire changer d’avis sa pépite et le club de la capitale tentera de la retenir jusqu’au dernier jour. Les Rouge & Bleu veulent que le joueur porte la tunique parisienne pendant le Mondial au Qatar, qui aura lieu en décembre prochain. Fabrizio Romano ajoute que tant que le contrat n’est pas signé, tout est ouvert. Néanmoins, il pense que le Real Madrid est le véritable favori dans ce dossier.