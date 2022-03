Alors que le PSG a subi une élimination des plus embarrassantes cette semaine en Ligue des Champions, les dirigeants souhaitent passer la vitesse supérieure sur le dossier Mbappé. L’international français n’a toujours pas annoncé sa décision pour son avenir même si cette communication devrait arriver d’ici la fin du championnat. Pourtant la presse espagnole possède « d’autres informations » sur ce dossier.

En effet le quotidien Marca, via son directeur explique que le dossier Kylian Mbappé s’avance rapidement et affirme même que le contrat le liant au Real Madrid va être finalisé… dès la semaine prochaine. En Une sur le site internet, le quotidien du jour affirme que l’intention du Real est de « trouver un accord avant vendredi prochain». De plus les négociations se seraient « intensifiées ces derniers jours. »

L’article partage quelques chiffres concernant son contrat : Une prime à la signature entre 60 et 80 millions d’eurosà) et un salaire annuel estimé à 25 M€ pour le jeune attaquant Bondynois et le deal (si celui-ci pourri officialiser son arrivée qu’à la fin de la saison.

Même son de cloche pour le média AS qui consacre sa première page au PSG et plus particulièrement à Mbappé. Il est dit que L’Émir du Qatar fait une tentative désespérée pour renouveler l’attaquant français afin d’étouffer la crise du PSG et Mbappé est là pour désamorcer cette crise. Au sommet du club français, « Madrid est sûr que les problèmes ne reculeront pas et concluront l’affaire dès que possible. »

Par ailleurs le journaliste, et spécialiste mercato Santi Aouna, a démenti ces « informations » et la soi-disante signature de Kylian Mbappé avant vendredi prochain à Madrid.