Les détails de la reprise du PSG

Au terme d’un exercice 2021-2022 qui fut long pour le PSG, la préparation pour la saison prochaine se met en place. Si la nouvelle direction sportive travaille activement sur la construction de l’effectif, ce dernier se tient prêt à reprendre le chemin des terrains. Mauricio Pochettino, coach en place et pour qui les jours sont comptés sur le banc du PSG, avait prévu une reprise le 4 juillet au Camp des Loges. Cette date ne serait plus d’actualité selon RMC Sport, qui avance l’idée d’attendre la mise en place de la nouvelle direction sportive afin d’affiner le programme. La préparation de cet été sera primordiale quand on sait la saison qui attend les joueurs, avec la multiplications des matchs et bien évidement la Coupe du Monde 2022 l’hiver prochain.

Le calendrier des matchs amicaux

En plus de sa reprise et sa préparation, le PSG a prévu une tournée au Japon du 20 au 25 juillet prochain. Au programme de celle-ci, des rencontres face au Kawasaki Frontale (20 juillet à 12h30) à Tokyo, aux Urawa Red Diamonds (23 juillet à 12h00) à Saitama et contre le Gamba Osaka (25 juillet à 12h00) à Osaka.

Le premier match officiel de la saison du Paris Saint-Germain aura lieu comme la saison dernière à Tel-Aviv pour le Trophée des Champions le 31 juillet prochain face au FC Nantes.