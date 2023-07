Les détails du contrat de Luis Enrique au PSG

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Luis Enrique est désormais actée. Le technicien est à Paris aujourd’hui pour signer son contrat. L’Espagnol sera présenté demain au sein du nouveau centre d’entraînement à Poissy, à l’occasion d’une conférence de presse.

L’officialisation de Luis Enrique se dessine. Alors que le PSG et Christophe Galtier sont enfin parvenus à un accord pour leur séparation, selon l’Equipe, le Paris Saint-Germain a annoncé une conférence de presse à Poissy demain, à 14h dans son nouveau centre d’entraînement.

🚨🚨 Breaking : Luis Enrique est à Paris pour signer son contrat avec le PSG ! 🤝🇪🇸



L’occasion pour le PSG de présenter son nouvel entraîneur de 53 ans, qui attendait que le sort de Galtier soit réglé avant de prendre en charge sa nouvelle fonction. Selon Le Parisien, Luis Enrique est à Paris aujourd’hui pour la signature de son contrat, d’une durée de deux ans. L’Espagnol sera attendu demain en conférence de presse, aux côtés de Nasser Al Khelaïfi.

Le technicien espagnol est également sujet d’information dans son pays d’origine. En effet, Luis Enrique est annoncé ce mardi à Paris afin d’y signer son contrat par Andres Onrubia, correspondant en France pour AS et la Cadena SER. Le journaliste transpyrénéens annonce que l’ancien coach du FC Barcelone s’engagerai avec le club de la capitale pour une durée de deux saisons, et qu’il existe des échos autour d’une saison supplémentaire en option. « Il sera le huitième entraîneur du PSG avec le Qatar après Kombouaré, Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino et Galtier« , écrit Andres Onrubia sur son compte Twitter.

Luis Enrique ha viajado hoy a París para firmar su contrato con el PSG. Firmará dos temporadas y habrá que ver si en ese contrato hay opción para un año suplementario. Será el octavo técnico del PSG con Qatar tras Kombouaré, Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino y Galtier. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 4, 2023

Toujours selon la même source, les dirigeants parisiens devraient débourser près de 6 millions d’euros pour se séparer de Christophe Galtier. Une séparation qui devrait être actée et officielle ce mardi 4 juillet.