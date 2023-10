Giuseppe Marotta revient sur le mercato estival et déclare ses regrets sur le départ du capitaine Milan Skriniar vers le Paris Saint-Germain.

Presque quatre mois plus tard, le transfert de Milan Skriniar n’est toujours pas digéré du côté de l’Inter Milan. En effet, alors qu’il était en fin de contrat en juin dernier, les dirigeants Nerazzurri ont tout donné tout prolonger leur capitaine. Mais alors que les discussions étaient bien engagées, le défenseur central a décidé de s’engager avec le PSG librement. Le temps passe mais n’efface pas les blessures. Le directeur sportif du club italien, Giuseppe Marotta, revient avec regrets dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport sur la fin de la relation avec l’italien : « Un joueur qui a fait semblant de vouloir prolonger alors qu’il pensait à autre chose. J’ai ressenti une énorme déception. Quand un joueur ne prolonge pas, il ne va pas contre ses dirigeants ou le président, mais contre l’histoire et la valeur du club. Il a fait un tort à l’Inter. Il aurait pu prolonger, nous lui avons proposé plusieurs solutions, même celle de fixer une clause libératoire qui le protéger lui et les exigences de l’Inter. Mais lui a toujours dit non. »