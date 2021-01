Le jeune attaquant du PSG prêté au RC Lens Arnaud Kalimuendo a fêté il y a une semaine ses 19 ans. Autant dire qu’il a la vie devant lui et une carrière à dessiner. Auteur de quatre buts et deux passes décisives, en seulement six titularisations (15 apparitions et 643 minutes), le Titi séduit chez le promu nordiste. A tel point que les dirigeants lensois veulent le conserver. C’est que rapporte La Voix du Nord. “Les dirigeants lensois comptent bien se battre comme des chiffonniers histoire de le conserver”, confie même un proche d’Arnaud Kalimuendo. Pour un nouveau prêt, un transfert ? Quoi qu’il en soit, le PSG aura le dernier mots à l’issue du prêt en juin même s’il y a une option d’achat dans le deal. Le jeune attaquant est désormais côté 6M€ par Transfertmarkt.