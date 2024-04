Ce dimanche après-midi (16 heures, DAZN), les Féminines du PSG devront s’imposer contre Lyon pour se qualifier en finale de l’UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes sont convaincues qu’elles peuvent le faire.

La semaine dernière, les Féminines du PSG ont réalisé une très belle rencontre contre l’Olympique Lyonnais en demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Jusqu’à la 80e minute, les Parisiennes menaient 2-0 grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto. Mais entre la 80e et la 86e, Lyon a réussi à marquer trois buts et complètement retourner la situation et prendre un léger avantage pour la qualification en finale avant la manche retour ce dimanche après-midi (16 heures) au Parc des Princes. Mais les Parisiennes n’ont pas dit leur dernier mot et compte bien renverser la situation pour se qualifier pour la troisième finale de l’UEFA Women’s Champions League de son histoire.

A voir aussi : Geyoro : « On a énormément d’excitation, de détermination »

La gestion des émotions, l’une des clés de cette rencontre

Selon l’Equipe, malgré le cruel scénario sur la pelouse du Groupama Stadium, la confiance est restée de mise au sein du PSG cette semaine. « Grace Geyoro, la capitaine parisienne, et Sakina Karchaoui, une autre cadre de l’équipe, ont tout d’abord balayé d’un revers de main l’idée d’une défaillance ou d’un effondrement psychologiques lors dès six minutes où le match a basculé. » Dans le bus, à Lyon, Karchaoui et ses coéquipières ont immédiatement revu la rencontre pour repérer ce qui n’avait pas fonctionné. Ce dimanche après-midi, les Parisiennes seront soutenues par 28 000 supporters au Parc des Princes. Un poids supplémentaire pour aider les Féminines du PSG à renverser la situation. Jocelyn Prêcheur, le coach parisien, est convaincu que ses joueuses ont les capacités pour éliminer l’Olympique Lyonnais. Il estime également que la gestion des émotions sera un facteur clé cet après-midi.