Les Féminines du PSG rêvent d’un doublé historique

Hier, les Féminines du PSG ont remporté la Coupe de France face à Fleury (1-0). Elles rêvent désormais d’un doublé historique avec la D1 Arkema.

Dans un match assez fermé, les Féminines du PSG se sont imposées en finale de la Coupe de France contre Fleury grâce à un but de Lieke Martens dans le dernier quart d’heure de la rencontre (1-0). Les Parisiennes ont remporté leur quatrième Coupe de France et leur troisième trophée en quatre ans. Après la déception en UEFA Women’s Champions League, les joueuses parisiennes peuvent toujours s’offrir un doublé historique.

A voir aussi : Karchaoui : « On construit quelque chose de fort et je me voyais dans ce projet »

Demi-finale de D1 Arkema face au Paris FC

Deuxièmes de la D1 Arkema, les Féminines du PSG affronteront le Paris FC en demi-finale du championnat samedi soir au Parc des Princes. En cas de victoire dans le derby francilien, elles se qualifieraient en finale des paly-offs, une nouveauté cette saison, et tenteraient de s’offrir le titre de championne de France pour la deuxième fois de leur histoire. À l’issue de la rencontre, Constance Picaud, la gardienne du PSG, n’a pas caché ses ambitions pour la fin de la saison parisienne, dans des propos relayés par Le Parisien. « On veut aussi le championnat. » Son coach, Jocelyn Prêcheur, savourait quant à lui le premier trophée de la saison de son équipe. « On avait à cœur, elles avaient à cœur de marquer la saison. Je suis content, heureux. Je ne vais pas bouder mon plaisir d’avoir un titre. »