Les Féminines du PSG surclassent Dijon en D1 Arkema

Après avoir vu leur match contre Guingamp reporté la semaine dernière en raison d’un terrain impraticable, les Féminines du PSG ont surclassé Dijon hier soir.

Les Féminines du PSG se déplaçaient hier sur la pelouse de Dijon dans le cadre de la septième journée de la D1 Arkema. Les joueuses que Jocelyn Prêcheur retrouvaient les terrains pour la première fois depuis le 21 octobre en raison de la trêve internationale, mais également de la rencontre de la sixième journée contre Guingamp reportée en raison d’un terrain impraticable. Face aux Dijonnaises, avant-dernière et qui n’ont pas remporté un seul match cette saison, les Parisiennes dominent dès le début du match et sont récompensées par un but de Grace Geyoro sur un centre de Marie-Antoinette Katoto (0-1, 12e). Les Féminines du PSG vont rapidement prendre un avantage plus nette grâce à Tabitha Chawinga, sur une nouvelle passe décisive de Katoto (0-2, 25e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires avec cet avantage de deux buts pour les Parisiennes.

Triplé pour Tabitha Chawinga, doublé de passe pour Katoto

En seconde période, Tabitha Chawinga va rapidement s’offrir un doublé, exploitant bien une mauvaise relance de la défense dijonnaise. Même si elles ne se sont pas montrées trop dangereuses depuis le début de la partie, les Dijonnaises vont réussir à tromper la gardienne du PSG, Constance Picaud, par l’intermédiaire de Malou Marcetto Rylov (1-3, 59e). Après cette réalisation, les Dijonnaises vont poursuivre leur temps fort et s’offrir un deuxième but par l’intermédiaire de Chengshu Wu (2-3, 65e). Piquées au vif, les Parisiennes vont repartir de l’avant et voir Tabitha Chawinga s’offrir un triplé (2-4, 71e). Deux minutes plus tard, Amalie Vangsgaard, entrée en cours de match, allait sceller la sort de la rencontre (2-5, 73e) et permettre aux Féminines du PSG de s’imposer. Avec ce succès, elles remontent à la quatrième place, à neuf points de Lyon et six du Paris FC, mais avec deux matches en moins.