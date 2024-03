Après leur succès à l’aller contre le BK Häcken (1-2), les Féminines du PSG devaient valider leur qualification en demi-finale de finale hier soir. C’est chose faite avec un succès net et sans bavure (3-0).

Qualifiées en quart de finale de l’UEFA Women’s Champions League en terminant première de leur groupe malgré deux défaites lors des deux premières journées de la phase de poules, les Féminines du PSG ont hérité du club suédois du BK Häcken en quart de finale. La semaine dernière, les joueuses de Jocelyn Précheur avaient pris une option pour la qualification en demi-finale en s’imposant en Suède (1-2). Hier soir, les Parisiennes recevaient les Suédoises – au Parc des Princes – pour finir le travail.

Tabitha Chawinga a encore frappé

Devant plus de 12 000 supporters, les Féminines du PSG ont pris les choses en main dès le début de la rencontre, se procurant plusieurs occasions sans pour autant réussir à tromper la vigilance de la gardienne adverse. Il faudra attendre l’approche de la demi-heure de jeu pour voir le PSG concrétiser sa domination avec un but de Tabitha Chawinga d’une puissante frappe croisée du gauche qui termina au fond des filets avec l’aide du poteau (1-0, 27e). Les Parisiennes vont poursuivre leur assaut du but suédois en seconde période et vont voir Korbin Albert valider cette domination avec une frappe des 25 mètres qui terminera sa course dans la lucarne de la gardienne suédoise (2-0, 70e). Quatre minutes plus tard, Marie-Antoinette Katoto, d’une tête plongeante décroisée sur un centre de Sakina Karchaoui, faisait de nouveau trembler les filets pour offrir un large succès aux Parisiennes (3-0, 74e). Qualifiées pour les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG affronteront Lyon à ce stade de la compétition. Un duel franco-français pour une place en finale. L’autre demi-finale opposera Chelsea au FC Barcelone. Les demi-finales auront lieu à la fin du mois d’avril (20-21 et 27-28)