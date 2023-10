Les Féminines du PSG vont devoir s’améliorer devant le but

Ce soir (20 heures), les Féminines du PSG devront battre Manchester United pour se qualifier en UEFA Women’s Champions League. Pour cela, elles devront se montrer plus efficaces offensivement.

Après avoir obtenu le nul sur la pelouse de Manchester United lors du barrage aller d’accession à la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League (1-1), les Féminines du PSG devront aller chercher la qualification sur la pelouse du Parc des Princes ce soir dans le cadre du match retour. Les joueuses de Jocelyn Prêcheur, même si elles se procurent beaucoup d’occasions lors des matches, maquent d’efficacité devant le but. En cinq rencontres cette saison, elles n’ont fait trembler les filets que cinq fois, dont trois lors de la deuxième rencontre de la saison, la première en D1 Arkema contre Bordeaux (0-3). Comme le rapporte l’Equipe dans son édition du jour, les Parisiennes ont tiré 16 fois au but lors de la manche aller, pour un seul but, alors que leurs adversaires n’ont tiré que sept fois pour marquer leur but. Les joueuses, comme Sakina Karchaoui, regrettaient le côté pas assez tueuse du PSG à l’issue de la rencontre. Cette semaine à l’entraînement, Jocelyn Prêcheur a travaillé sur ce point.

A voir aussi : Féminines – Le Collectif Ultras Paris appelle au rassemblement avant PSG / Manchester United

Pas un problème de technique ou de talent

L’entraîneur des Féminines du PSG estime que ce manque d’efficacité n’est pas un problème technique ou de talent, comme il le constate à l’entraînement, indique le quotidien sportif. Il penche plus vers un problème mental. « Il y a une gestion des émotions sur laquelle on travaille, au moment des derniers gestes, quand il faut concrétiser les actions, explique Jocelyn Prêcheur, avant de poursuivre. Pour l’instant, je suis satisfait de notre évolution dans notre capacité à nous créer des occasions. Mais cela ne suffit plus, il faut la mettre au fond. » Pour cela, il peut compter sur sa nouvelle recrue, Thabita Chawinga, qui a marqué deux buts depuis le début de la saison, ou bien encore Sandy Baltimore, revenue à son meilleur niveau. Mais les autres attaquantes devront élever leurs niveaux de jeu. Serial buteuse parisienne, Marie-Antoinette Katoto revient tout juste sur les terrains après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit le 14 juillet 2022 avec l’équipe de France, qui lui a fait rater l’entièreté de la saison 2022-2023. Son entraîneur veut lui laisser du temps pour revenir à 100% de ses capacités physiques.