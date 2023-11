Depuis qu’il a posé ses valises au PSG, Randal Kolo Muani rencontre quelques difficultés. Des difficultés qui se sont largement confirmées du côté du Milan ce mardi soir en Ligue des Champions.

Après le revers concédé sur la pelouse de San Siro ce mardi (2-1), le PSG se retrouve dans une posture délicate. Deuxième de son groupe, le club parisien va devoir batailler afin de valider son ticket pour les huitièmes de finale. Un état de fait qui doit beaucoup à la méforme du secteur offensif rouge et bleu. Là, on pense forcément à Randal Kolo Muani, lui qui n’a pas encore la bonne carburation sous ses nouvelles couleurs. Un retard à l’allumage qui inquiète quelque peu un certain Vikash Dhorasoo.

À voir aussi : les difficultés du PSG à l’extérieur en Ligue des Champions

🚨 Le PSG a failli à San Siro et concède sa 2e DÉFAITE en 4 matchs de LDC !



Un Paris a 2 visages ?

Comment juger les matchs de Mbappé et Dembele ?

Inquiets pour la suite des phases de poules ?



Nouveau TALK CS BOUILLANT special AC Milan / PSG 🎧🎙️⤵️https://t.co/fNBsDxJDVP pic.twitter.com/BonqOJrtNL — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 8, 2023

Randal Kolo Muani, une copie bien trop maigre

« Ils n’ont pas d’avant-centre pour ce niveau. Randal Kolo Muani, 14 ballons… Il fait une passe de but à Mbappé, mais c’est trop peu, a analysé l’ancien parisien dans les colonnes du journal L’Équipe. Il peut avoir deux ou trois occasions sur des centres, des occasions qu’Olivier Giroud peut mettre. Il passe devant, mais il n’a jamais le bon geste à la fin. Quand Randal Kolo Muani a signé au PSG, on s’est dit qu’on avait l’attaque de l’équipe de France. Mais peut-être que l’avant-centre, il est encore à Milan en fait. Olivier Giroud, il a été présent dans le combat, dans les duels, il participe au premier but, il marque le deuxième. »