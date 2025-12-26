Les images d’un maillot rétro du PSG pour la saison 2026-2027

Le PSG innove dans ses équipementiers pour accompagner les maillots que portent les joueurs. Des images d’un maillot rétro pour la saison 2026-2027.

Le PSG n’est plus qu’un club de football. C’est également une marque mondiale qui est en pleine effervescence. À chaque fois qu’il sort un maillot, le club de la capitale l’accompagne d’une collection lifestyle autour de la tunique. Ces pièces sont travaillées pendant toute l’année. Ce vendredi, Footy Headlines a dévoilé des images du futur maillot rétro du PSG pour la saison 2026-2027.

À lire aussi : Le PSG va sortir un nouveau maillot Lifestyle Retro durant l’été 2026

Un coloris rose et noir

Ce dernier arbore un coloris rose et noir avec des rayures verticales dégradées, passant du noir au violet puis au rose, et un col polo noir replié. « Le col adopte une construction de style polo pliant noir, renforçant le caractère rétro du maillot et ajoutant une silhouette axée sur le style de vie. Une ouverture subtile du col en V à l’avant améliore la sensation vintage, tandis que le contraste du col épuré garde l’aspect général net et haut de gamme. » Au centre de la poitrine, le mot-clé « PARIS PANAME » est affiché en lettres blanches audacieuses, remplaçant un sponsor traditionnel et soulignant davantage la nature du style de vie du maillot, dévoile le site spécialisé. Footy Headlines explique que ce maillot rétro du PSG devrait sortir durant la saison 2026-27, au sein de la collection lifestyle rétro de Nike.