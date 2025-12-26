Désiré Doué présent au Maroc pour soutenir son frère lors de la CAN

Après une première partie de saison intense, les joueurs du PSG profitent de quelques jours de repos pour se ressourcer. Désiré Doué a assisté au premier match de la Côte d’Ivoire dans la CAN.

Si une grande partie des joueurs sont actuellement en vacances, certains jouent. C’est notamment le cas de ceux qui ont été sélectionnés pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule au Maroc jusqu’au 18 janvier prochain. Deux joueurs du PSG sont concernés par cette CAN 2025, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye. De très nombreux joueurs de Ligue 1 participent également à cette compétition, dont Guéla Doué. Le frère de Désiré représente la Côte d’Ivoire.

À lire aussi : CAN 2025 : Achraf Hakimi de retour à la compétition avec le Maroc ce vendredi face au Mali ?

Il a assisté à la victoire de la Côte d’Ivoire

Attendu au Campus PSG le 30 décembre prochain pour commencer la préparation à la deuxième partie de saison, Désiré Doué a profité de ses vacances pour venir encourager son frère au Maroc pour le début de la Coupe d’Afrique des Nations. Le numéro 14 du PSG a en effet pris place dans les tribunes du Stade de Marrakech pour encourager son frère lors de la victoire de la Côte d’Ivoire lors de sa victoire contre le Mozambique (1-0) lors de la première journée de la phase de poule de la compétition. L’international français portait un maillot de la sélection ivoirienne. Les Éléphants rejouent dimanche. Désiré Doué pourrait assister à la rencontre contre le Cameroun avant de revenir en France pour retrouver son quotidien avec le PSG.