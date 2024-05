Les joueuses du PSG remportent la Coupe de France

Ce samedi après-midi, les Féminines du PSG affrontaient Fleury en finale de Coupe de France. Dans un match assez fermé, les Parisiennes se sont imposées grâce à un but de Lieke Martens.

Éliminées en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League par Lyon, les Féminines du PSG ne peuvent plus s’offrir un triplé historique. Les Parisiennes peuvent encore remporter deux titres, la D1 Arkema et la Coupe de France. Ce samedi après-midi, le club de la capitale affrontait Fleury, dans un derby francilien, en finale de la Coupe de France. La première mi-temps est assez fermée, Fleury jouant très regroupé devant sa surface. Les Parisiennes tentent de s’approcher sans pour autant réussir à se montrer dangereuses. La seule véritable occasion est à mettre à l’actif du PSG dès la cinquième minute de jeu. Sur un centre de Karchaoui, Grace Geyoro est trop courte, mais la joueuse de Fleury, Chantelle Swaby, coupe le ballon qui échoue juste à gauche du cadre. Après une mi-temps pauvre en occasion, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

Martens buteuse dix minutes après son entrée en jeu

Le début de seconde période est de la même veine, le PSG possède le ballon et Fleury reste très bas sur le terrain. Les occasions ne sont pas légion et les joueuses de Jocelyn Prêcheur vont se retrouver à dix à 25 minutes de la fin de la rencontre. Thiniba Samoura va recevoir deux cartons jaunes en quatre minutes (62e et 66e). Malgré ce coup dur, ce sont les Parisiennes qui vont réussir à prendre l’avantage dans cette rencontre assez fermée. Alors que Fleury poussait, Lieke Martens, sur le côté droit de la surface, centre en direction de Grace Geyoro. La capitaine du PSG ne touche pas le ballon mais la gardienne se rate dans sa sortie et voit le ballon terminer dans le but après avoir touché le poteau (1-0, 73e). Après cette ouverture du score, Fleury va laisser des espaces pour tenter d’aller égaliser, en vain. Le PSG va alors se procurer plusieurs occasions sans pour autant réussir à marquer un deuxième but. Les Parisiennes s’imposent sur la plus petite des marges et s’offrent la quatrième Coupe de France de son histoire après 2010, 2018 et 2022.